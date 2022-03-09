Зеленский: Конфликт на Украине можно решить только через прямой диалог с Путиным
Украинский президент отметил, что готов к компромиссам, и уточнил, что российская сторона также должна быть к ним готова. Одновременно он заявил, что "говорить о деталях ещё слишком рано".
Нынешний конфликт на Украине можно решить только посредством прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.
"Только так мы можем выйти из этой ситуации. Мы пока не можем говорить о деталях. У нас ещё не было прямого контакта между президентами. Только после прямых переговоров между двумя президентами мы сможем положить конец этой войне", — сказал Зеленский.
На вопрос журналиста издания, готов ли он признать независимость ДНР и ЛНР, а Крым — российской территорией, глава Незалежной ответил, что "готов к определённым шагам". Он подчеркнул, что его цель — "закончить войну". При этом президент Украины отметил, что его действия "не могут быть предательством народа". Он добавил, что РФ тоже должна быть готова к компромиссам.
Как сообщал Лайф ранее, Зеленский заявил, что Украина готовится к следующим раундам переговоров с Россией. Это нужно ради мира, отметил президент. По его словам, в ночь на 9 марта украинская делегация вернулась из Белоруссии со встречи с российской стороной.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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