Украинский президент отметил, что готов к компромиссам, и уточнил, что российская сторона также должна быть к ним готова. Одновременно он заявил, что "говорить о деталях ещё слишком рано".

Нынешний конфликт на Украине можно решить только посредством прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.

"Только так мы можем выйти из этой ситуации. Мы пока не можем говорить о деталях. У нас ещё не было прямого контакта между президентами. Только после прямых переговоров между двумя президентами мы сможем положить конец этой войне", — сказал Зеленский.

На вопрос журналиста издания, готов ли он признать независимость ДНР и ЛНР, а Крым — российской территорией, глава Незалежной ответил, что "готов к определённым шагам". Он подчеркнул, что его цель — "закончить войну". При этом президент Украины отметил, что его действия "не могут быть предательством народа". Он добавил, что РФ тоже должна быть готова к компромиссам.