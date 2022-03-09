Псаки объяснила сбоем связи разные заявления по поводу передачи МиГ-29 Украине

По словам представителя Белого дома, сейчас Пентагон обсуждает с Киевом и союзниками по НАТО проблемы, которые могут возникнуть при переправке истребителей.

Польша заблаговременно не проинформировала США о своём решении передать через них Украине истребители МиГ-29. Об этом сообщила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы не были поставлены в известность об их (властей Польши. — Прим. ред.) планах выступить с данным объявлением", — отметила представитель американского лидера.

По мнению Псаки, речь идёт о временном сбое со связью между Варшавой и Вашингтоном. Она добавила, что сейчас Пентагон обсуждает с Киевом и союзниками по НАТО логистические проблемы, которые могут возникнуть при передаче Украине польских МиГ-29.

"Логистические вопросы здесь заключаются в том, как доставить самолёты на Украину таким образом, чтобы это не привело к обострению ситуации, и каковы будут логистические и оперативные детали этого", — отметила Псаки.