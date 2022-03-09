Псаки объяснила сбоем связи разные заявления по поводу передачи МиГ-29 Украине
По словам представителя Белого дома, сейчас Пентагон обсуждает с Киевом и союзниками по НАТО проблемы, которые могут возникнуть при переправке истребителей.
Польша заблаговременно не проинформировала США о своём решении передать через них Украине истребители МиГ-29. Об этом сообщила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы не были поставлены в известность об их (властей Польши. — Прим. ред.) планах выступить с данным объявлением", — отметила представитель американского лидера.
По мнению Псаки, речь идёт о временном сбое со связью между Варшавой и Вашингтоном. Она добавила, что сейчас Пентагон обсуждает с Киевом и союзниками по НАТО логистические проблемы, которые могут возникнуть при передаче Украине польских МиГ-29.
"Логистические вопросы здесь заключаются в том, как доставить самолёты на Украину таким образом, чтобы это не привело к обострению ситуации, и каковы будут логистические и оперативные детали этого", — отметила Псаки.
Как сообщал Лайф, ранее власти Польши опровергли информацию о возможных поставках Украине истребителей МиГ-29 и Су-25 взамен на американские F-16. Затем они заявили о готовности передать самолёты в распоряжение США на базе НАТО в Германии. Президент Украины Владимир Зеленский на фоне российской военной "Операции Z" продолжает требовать от Запада поставок боевых самолётов или средств противовоздушной обороны. Такое вооружение самой Украины российские войска быстро уничтожают.
ТАСС / Владимир Смирнов