Слуцкий заявил, что антироссийская пропаганда вскоре начнёт откатываться

Парламентарий считает, что на Западе "через несколько дней прозрели" — поняли, что без российских углеводородов "действительно замёрзнут".

Антироссийская истерика Запада через какое-то время начнёт откатываться назад, уже сейчас многие политики начали призывать к взвешенному подходу в отношениях с Москвой. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире "Соловьев Live".

"Они (иностранные политики. — Прим. Лайфа) уже не хотят слушать тот антироссийский агитпроп, которым сейчас забиты западные СМИ. Поэтому да, через несколько дней прозрели, что без российских углеводородов действительно замёрзнут", — выразил уверенность Слуцкий, добавив, что антироссийская истерика формировалась не один год.

По поводу сотрудничества с другими странами он подчеркнул, что Россия должна "решать задачи, направленные на соотечественников", и принимать "тех, которые уже давно жаждут вернуться", создавать для них условия, рабочие места и образование.