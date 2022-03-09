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Регион
Опубликовано 9 марта 2022, 19:31

Слуцкий заявил, что антироссийская пропаганда вскоре начнёт откатываться

Обложка © ТАСС / Александр Кряжев / POOL

Обложка © ТАСС / Александр Кряжев / POOL

Парламентарий считает, что на Западе "через несколько дней прозрели" — поняли, что без российских углеводородов "действительно замёрзнут".

Антироссийская истерика Запада через какое-то время начнёт откатываться назад, уже сейчас многие политики начали призывать к взвешенному подходу в отношениях с Москвой. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире "Соловьев Live".

"Они (иностранные политики. — Прим. Лайфа) уже не хотят слушать тот антироссийский агитпроп, которым сейчас забиты западные СМИ. Поэтому да, через несколько дней прозрели, что без российских углеводородов действительно замёрзнут", — выразил уверенность Слуцкий, добавив, что антироссийская истерика формировалась не один год.

По поводу сотрудничества с другими странами он подчеркнул, что Россия должна "решать задачи, направленные на соотечественников", и принимать "тех, которые уже давно жаждут вернуться", создавать для них условия, рабочие места и образование.

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Как сообщал Лайф, ранее Слуцкий заявил, что российская делегация не уступит Киеву ни одного переговорного пункта. Член делегации РФ отметил, что обсуждения проходят "весьма непросто". По его словам, в ходе встреч стороны стараются прийти к "общему знаменателю" по ключевым вопросам.

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Никита Осипов
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