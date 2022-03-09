Зеленский разрешил всем жителям страны использовать оружие

Эта норма будет действовать на период военного положения. Уголовная ответственность за применение оружия по украинским законам наступать не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому все жители страны могут использовать оружие во время действия военного положения, введённого ранее в стране на фоне начала российской "Операции Z".

Согласно документу, населению разрешается применять оружие для уничтожения военной силы. Уголовная ответственность за это по украинским законам наступать не будет.