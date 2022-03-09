Зеленский разрешил всем жителям страны использовать оружие
Эта норма будет действовать на период военного положения. Уголовная ответственность за применение оружия по украинским законам наступать не будет.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому все жители страны могут использовать оружие во время действия военного положения, введённого ранее в стране на фоне начала российской "Операции Z".
Согласно документу, населению разрешается применять оружие для уничтожения военной силы. Уголовная ответственность за это по украинским законам наступать не будет.
Разрешается применять "собственное наградное оружие, спортивное оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья), охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное, боевые припасы к ним".
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. Кроме того, подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. Российские десантники и украинские военнослужащие батальона охраны станции договорились о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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