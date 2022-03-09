"Крышка котла захлопнется": Военкор Пегов рассказал о ходе операции по освобождению Мариуполя

Он вместе с танковой колонной проехал несколько населённых пунктов, расположенных на подступах к городу, и показал места недавних боёв с ещё дымящейся подбитой техникой.

"Крышка" мариупольского котла захлопнется в ближайшее время. Такое мнение высказал российский военный корреспондент Семён Пегов. Он также рассказал о ходе операции по освобождению города в целом.

Как передаёт RT, он вместе с танковой колонной проехал несколько населённых пунктов, расположенных на подступах к городу, — они уже полностью контролируются Донецкой Народной Республикой. Пегов показал места недавних боёв с ещё дымящейся подбитой техникой.