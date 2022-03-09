"Крышка котла захлопнется": Военкор Пегов рассказал о ходе операции по освобождению Мариуполя
Он вместе с танковой колонной проехал несколько населённых пунктов, расположенных на подступах к городу, и показал места недавних боёв с ещё дымящейся подбитой техникой.
"Крышка" мариупольского котла захлопнется в ближайшее время. Такое мнение высказал российский военный корреспондент Семён Пегов. Он также рассказал о ходе операции по освобождению города в целом.
Как передаёт RT, он вместе с танковой колонной проехал несколько населённых пунктов, расположенных на подступах к городу, — они уже полностью контролируются Донецкой Народной Республикой. Пегов показал места недавних боёв с ещё дымящейся подбитой техникой.
"Наши подразделения уже вошли в Бугас, который непосредственно на трассе Волноваха – Мариуполь. С нескольких флангов наши обходят город. И у меня нет сомнений, что крышка этого мариупольского котла захлопнется в ближайшее время", — заявил Пегов.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент РФ приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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