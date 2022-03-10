FT: китайские производители смартфонов сократили поставки в Россию

Поставки гаджетов от китайских производителей Xiaomi, Oppo и Huawei в Россию сократились как минимум вдвое. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Издание отмечает, что среди возможных причин указываются проблемы с логистикой и ценообразованием. Один из бывших менеджеров Huawei добавляет , что открыто объявлять о приостановке продаж на российском рынке, как это сделали Apple и Samsung, политически чувствительно. Поэтому китайские компании могут "постоять в стороне" и понаблюдать.

"Но с точки зрения бизнеса есть смысл оставаться в стороне и посмотреть, что будет дальше", — сказал экс-менеджер компании.