FT: китайские производители смартфонов сократили поставки в Россию
Отечественные ретейлеры допускают, что это связано с логистическими проблемами, которые появились ещё во время пандемии. Также влияние может оказывать нестабильный курс рубля.
Поставки гаджетов от китайских производителей Xiaomi, Oppo и Huawei в Россию сократились как минимум вдвое. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Издание отмечает, что среди возможных причин указываются проблемы с логистикой и ценообразованием. Один из бывших менеджеров Huawei добавляет , что открыто объявлять о приостановке продаж на российском рынке, как это сделали Apple и Samsung, политически чувствительно. Поэтому китайские компании могут "постоять в стороне" и понаблюдать.
"Но с точки зрения бизнеса есть смысл оставаться в стороне и посмотреть, что будет дальше", — сказал экс-менеджер компании.
О проблемах с поставкой китайских смартфонов заявляют и в российских ретейлерах. Как пишет РБК, компания "Связной" связала это с логистикой, которая осложнилась ещё в период пандемии. Там отмечают, что никакой официальной информации от китайских производителей не получали. А собеседник издания, близкий к другому крупному ретейлеру, связывает сокращение поставок с тем, что вендоры не знают, по какой цене отгружать устройства.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а Coca-Cola и Starbucks сообщили о приостановке работы в РФ. С решением временно прекратить деятельность в РФ также выступила Victoria's Secret. А табачная компания Philip Morris приостанавливает инвестиции и сокращает производство в России.
Pixabay