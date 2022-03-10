Ким Чен Ын анонсировал создание спутника для слежки за армией США

В Северной Корее решили создать спутник, предназначенный для сбора данных о действиях американской армии. Об этом сообщил лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения государственного космического агентства страны.

Как пишет Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение тем фактом, что в ходе недавних испытаний прошёл проверку метод аэрокосмической съемки. Были подтверждены характеристики фотооборудования высокого разрешения и надежность системы передачи изображения.