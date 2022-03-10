Гастроэнтеролог Зиннатуллин рассказал, какие органы могут стать "мишенью" ковида

Помимо кровеносных сосудов и лёгких от ковида могут пострадать органы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

"Выяснилось, что коронавирус поражает и желудочно-кишечный тракт, потому что эти рецепторы находятся и в кишечнике. Иногда при коронавирусной инфекции на первый план выходят именно проблемы с ЖКТ. Это могут быть боли, нарушения стула, изменения в анализах крови, которые характеризуют печёночный обмен, и так далее", — отметил Марат Зиннатуллин в беседе с радио Sputnik.

Он подчеркнул, что неважно, каким штаммом человек заразился: и "дельта", и "омикрон" поражают ткани, в которых содержатся рецепторы АСЕ2. Именно по этой причине, по словам Зиннатуллина, врачи нередко назначают пробиотики и другие препараты для поддержки ЖКТ.

Под удар попадает и печень. Врач отмечает, что для её защиты следует принимать препараты, содержащие урсодезоксихолевую кислоту. Он также предупреждает, что если во время болезни ковидом выявились проблемы с вышеперечисленными органами, то следует сесть на диету и отказаться от острого, пряностей, приправ и плохо обработанной сырой пищи.