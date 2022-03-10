Трамп не исключил начала третьей мировой войны

Экс-президент США уверен, что она возможна из-за того, что с Соединёнными Штатами при нынешней власти якобы никто не считается.

Вероятность начала третьей мировой войны исключать нельзя. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп. По его мнению, сейчас есть серьёзная угроза для мира.

"Да, риск третьей мировой войны существует, и это потому, что нашу страну больше не уважают", — сказал Трамп в подкасте Full Send Podcast.

По мнению Трампа, вероятность ядерной войны высока из-за того, что Соединёнными Штатами сейчас, как он считает, управляют некомпетентные люди.