Трамп не исключил начала третьей мировой войны

Вероятность начала Третьей мировой войны исключать нельзя. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп. По его мнению, сейчас есть серьёзная угроза для мира.

"Да, риск Третьей мировой войны существует, и это потому, что нашу страну больше не уважают", — сказал Трамп в подкасте Full Send Podcast .

Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.