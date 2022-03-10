Псаки объяснила теориями заговора сообщения о разработке биооружия на Украине

Соединённые Штаты не занимаются разработкой химического или биологического оружия, а также не обладают им. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы приняли к сведению ложные заявления России о якобы существующих на Украине лабораториях США по производству биологического и химического оружия. Мы также видели, как китайские должностные лица повторяют эти теории заговора", — говорится в сообщении Псаки в "Твиттере".

Согласно её версии, цель таких заявлений Москвы — "операции с целью дезинформации". Псаки заверила, что США выполняют обязательства, взятые в рамках конвенции о запрете химического оружия и конвенции о биологическом оружии.