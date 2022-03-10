НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 марта, 01:02

Псаки объяснила теориями заговора сообщения о разработке биооружия на Украине

По версии представителя Белого дома, Россия якобы распространяет ложные заявления, а китайские должностные лица повторяют эту информацию.

<p>Джен Псаки. Фото © ТАСС \ EPA</p>

Джен Псаки. Фото © ТАСС \ EPA

Соединённые Штаты не занимаются разработкой химического или биологического оружия, а также не обладают им. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы приняли к сведению ложные заявления России о якобы существующих на Украине лабораториях США по производству биологического и химического оружия. Мы также видели, как китайские должностные лица повторяют эти теории заговора", — говорится в сообщении Псаки в "Твиттере".

Политолог Кошкин: На Украине могли разрабатывать биооружие избирательного действия

Политолог Кошкин: На Украине могли разрабатывать биооружие избирательного действия

Согласно её версии, цель таких заявлений Москвы — "операции с целью дезинформации". Псаки заверила, что США выполняют обязательства, взятые в рамках конвенции о запрете химического оружия и конвенции о биологическом оружии.

Как сообщал Лайф, ране Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы производились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине. В Пекине подчеркнули необходимость обеспечения безопасности этих исследовательских центров для сохранения здоровья жителей Незалежной и соседних регионов.

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1