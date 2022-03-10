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10 марта, 01:53

Reuters: Евросоюз решил увеличить расходы на оборону

Как ожидается, об этом будет заявлено по итогам саммита, который должен состояться в Версале. Также ЕС намерен стать независимее от США в экономике.

Европейский союз намерен резко нарастить расходы на оборону. Как сообщает агентство Reuters, этот пункт указан в проекте декларации саммита ЕС, который должен состояться в Версале 10–11 марта.

Но это не всё: страны – члены союза планируют заявить, что берут курс на снижение зависимости от США в сфере продуктовой безопасности, производства, медицины.

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"Европа десятилетиями полагалась на США как главную опору безопасности, теперь ЕС хочет резко увеличить расходы на оборону и сделать Европу более независимой в вопросах производства микропроцессоров, фармацевтики или продуктов питания", — пишет агентство со ссылкой на проект резолюции.

Как сообщал Лайф, ранее германская газета Die Welt писала, что Европа уже сомневается в силе Соединённых Штатов. Там отметили, что Байден решает внутренние вопросы, когда Запад требует гарантий безопасности.

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mvg.de

Андрей Григорьев

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