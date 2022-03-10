Reuters: Евросоюз решил увеличить расходы на оборону

Европейский союз намерен резко нарастить расходы на оборону. Как сообщает агентство Reuters, этот пункт указан в проекте декларации саммита ЕС, который должен состояться в Версале 10–11 марта.

Но это не всё: страны – члены союза планируют заявить, что берут курс на снижение зависимости от США в сфере продуктовой безопасности, производства, медицины.

"Европа десятилетиями полагалась на США как главную опору безопасности, теперь ЕС хочет резко увеличить расходы на оборону и сделать Европу более независимой в вопросах производства микропроцессоров, фармацевтики или продуктов питания", — пишет агентство со ссылкой на проект резолюции.