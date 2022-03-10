Hilton и Hyatt приостанавливают открытие новых отелей в РФ

Администрации двух крупнейших сетей отелей — Hilton и Hyatt — заявили, что на территории России приостанавливается открытие новых филиалов компаний. Причиной стала ситуация вокруг Украины.

Сеть Hilton сообщила, что намерена направить прибыль от работы в России на гуманитарную помощь Украине. Корпоративный офис в Москве будет закрыт. Увольнений сотрудников не будет, они также продолжат получать зарплату. Hyatt же приостанавливает любые новые инвестиции в РФ.

"Мы продолжим оценивать работу отелей в России, соблюдая действующие санкции и директивы Правительства США, надеемся на разрешение этого кризиса", — проинформировали в Hyatt Hotels.

Hilton Hotels & Resorts входит в число топовых брендов гостиничного бизнеса и владеет 28 объектами в 20 регионах России. Hyatt Hotels входит в международную сеть отелей высшего класса со штаб-квартирой в Чикаго. В РФ отели представлены в Москве, Екатеринбурге, Сочи, Владивостоке и Ростове-на-Дону, но в последнем строительство ещё не завершено.

Как следует из отчёта учёных Йельского университета, с 24 февраля по состоянию на 9 марта деятельность в России прекратило или приостановило более 320 зарубежных компаний.