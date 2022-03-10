Amazon решил не отправлять товары в Россию и закрыть доступ к Prime Video

А ранее от регистрации новых клиентов из России отказалось Amazon Web Services — подразделение компании, оказывающее услуги в сфере облачных вычислений.

Крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции американская компания Amazon прекращает отправку товаров в Россию на фоне напряжённой ситуации на Украине.

Как сообщает Bloomberg, Amazon также перекрывает доступ из России к своему стриминговому сервису Prime Video. До этого от приёма новых клиентов из России и Белоруссии отказалось Amazon Web Services — подразделение компании, оказывающее услуги в сфере облачных вычислений.

Между тем, как следует из отчёта учёных Йельского университета, с 24 февраля на 9 марта деятельность в России прекратило или приостановило более 320 зарубежных компаний.

Ранее Лайф писал, что Adidas приостанавливает в России работу сайта и магазинов. Уточняется, что пользователи из РФ смогут видеть товар на сайте, но при этом он будет временно недоступен для заказа.