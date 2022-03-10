Amazon решил не отправлять товары в Россию и закрыть доступ к Prime Video
А ранее от регистрации новых клиентов из России отказалось Amazon Web Services — подразделение компании, оказывающее услуги в сфере облачных вычислений.
Крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции американская компания Amazon прекращает отправку товаров в Россию на фоне напряжённой ситуации на Украине.
Как сообщает Bloomberg, Amazon также перекрывает доступ из России к своему стриминговому сервису Prime Video. До этого от приёма новых клиентов из России и Белоруссии отказалось Amazon Web Services — подразделение компании, оказывающее услуги в сфере облачных вычислений.
Между тем, как следует из отчёта учёных Йельского университета, с 24 февраля на 9 марта деятельность в России прекратило или приостановило более 320 зарубежных компаний.
Ранее Лайф писал, что Adidas приостанавливает в России работу сайта и магазинов. Уточняется, что пользователи из РФ смогут видеть товар на сайте, но при этом он будет временно недоступен для заказа.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а Coca-Cola и Starbucks сообщили о приостановке работы в РФ. С решением временно прекратить деятельность в РФ также выступила Victoria's Secret. А табачная компания Philip Morris приостанавливает инвестиции и сокращает производство в России.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.