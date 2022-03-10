НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 марта, 21:10

RTL: Баварская клиника отказалась лечить граждан РФ и Белоруссии

Такое решение вызвало возмущение тысяч пользователей соцсетей и было названо расистским. После чего медучреждение вынуждено было признать свою ошибку.

Одна из частных клиник Германии, находящаяся в Мюнхене, отказалась принимать граждан России и Белоруссии из-за событий на Украине. Сообщение об этом вызвало волну возмущения в социальных сетях.

"Отныне и до дальнейшего уведомления мы не будем лечить у себя граждан России и Белоруссии", — приводит телеканал RTL цитаты из уведомления медучреждения.

Тысячи пользователей, как отмечается в материале, увидели в этом акте баварской клиники проявление расизма и неприятия. После этого медучреждение вынуждено было признать свою ошибку. Однако будет ли отменено это решение, не сообщается.

Баварская опера прекратила сотрудничество с Анной Нетребко и Валерием Гергиевым

Баварская опера прекратила сотрудничество с Анной Нетребко и Валерием Гергиевым

Как писал Лайф ранее, немецкая Heckler & Koch отстранила от работы сотрудников с российскими корнями. Такая ситуация произошла с небольшим числом наших соотечественников, которые работают на главном заводе в городе Оберндорф-ам-Неккар, на юго-западе Германии.

До этого премьер Нидерландов Рютте призвал граждан перестать оскорблять россиян. Президент Франции Эмманюэль Макрон же заявил, что к России и её народу нужно относиться с уважением. Он подчеркнул, что без участия РФ прочный мир построить не удастся, поскольку такие правила диктует история и география. Эрдоган раскритиковал действия Запада в отношении русской культуры и её деятелей.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

Обложка ©

Pexels

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1