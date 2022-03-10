RTL: Баварская клиника отказалась лечить граждан РФ и Белоруссии

Такое решение вызвало возмущение тысяч пользователей соцсетей и было названо расистским. После чего медучреждение вынуждено было признать свою ошибку.

Одна из частных клиник Германии, находящаяся в Мюнхене, отказалась принимать граждан России и Белоруссии из-за событий на Украине. Сообщение об этом вызвало волну возмущения в социальных сетях.

"Отныне и до дальнейшего уведомления мы не будем лечить у себя граждан России и Белоруссии", — приводит телеканал RTL цитаты из уведомления медучреждения.

Тысячи пользователей, как отмечается в материале, увидели в этом акте баварской клиники проявление расизма и неприятия. После этого медучреждение вынуждено было признать свою ошибку. Однако будет ли отменено это решение, не сообщается.