RTL: Баварская клиника отказалась лечить граждан РФ и Белоруссии
Такое решение вызвало возмущение тысяч пользователей соцсетей и было названо расистским. После чего медучреждение вынуждено было признать свою ошибку.
Одна из частных клиник Германии, находящаяся в Мюнхене, отказалась принимать граждан России и Белоруссии из-за событий на Украине. Сообщение об этом вызвало волну возмущения в социальных сетях.
"Отныне и до дальнейшего уведомления мы не будем лечить у себя граждан России и Белоруссии", — приводит телеканал RTL цитаты из уведомления медучреждения.
Тысячи пользователей, как отмечается в материале, увидели в этом акте баварской клиники проявление расизма и неприятия. После этого медучреждение вынуждено было признать свою ошибку. Однако будет ли отменено это решение, не сообщается.
Как писал Лайф ранее, немецкая Heckler & Koch отстранила от работы сотрудников с российскими корнями. Такая ситуация произошла с небольшим числом наших соотечественников, которые работают на главном заводе в городе Оберндорф-ам-Неккар, на юго-западе Германии.
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