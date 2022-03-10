Медиахолдинг WarnerMedia приостановил лицензирование нового контента в России

Медиахолдинг WarnerMedia принял решение приостановить лицензирование нового контента в России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в обращении гендиректора холдинга Джейсона Килара к сотрудникам компании.

Как отмечает издание Variety, речь идёт о прекращение вещания каналов холдинга в России, приостановке запланированных релизов игр и кинофильмов.

Ранее Лайф писал, что Warner Bros. за день до премьеры "Бэтмена" отменила его показ в России. Как заявили в компании, "в свете гуманитарного кризиса на Украине" WarnerMedia приостанавливает выход фильма на российские экраны.