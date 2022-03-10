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9 марта, 21:00

Медиахолдинг WarnerMedia приостановил лицензирование нового контента в России

Речь идёт о прекращении вещания его каналов, приостановке запланированных релизов игр, кинофильмов и так далее. Ранее такое же решение принял ряд других американских компаний.

Медиахолдинг WarnerMedia принял решение приостановить лицензирование нового контента в России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в обращении гендиректора холдинга Джейсона Килара к сотрудникам компании.

Как отмечает издание Variety, речь идёт о прекращение вещания каналов холдинга в России, приостановке запланированных релизов игр и кинофильмов.

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Ранее Лайф писал, что Warner Bros. за день до премьеры "Бэтмена" отменила его показ в России. Как заявили в компании, "в свете гуманитарного кризиса на Украине" WarnerMedia приостанавливает выход фильма на российские экраны.

Напомним, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.

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Facebook / WarnerMedia

Артем Порвин

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