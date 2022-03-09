Самолёт с Трампом совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя

Самолёт с бывшим президентом США Дональдом Трампом на борту совершил вынужденную посадку в Новом Орлеане. Сообщается, что причиной этому послужил отказ двигателя.

Как пишет газета The Washington Post, инцидент произошёл в воздушном пространстве над Мексиканским заливом. Трамп направлялся из Нового Орлеана в штат Флорида в своё поместье Мар-а-Лаго близ Палм-Бич. После благополучной посадки Дональд Тармп вылетел во Флориду другим бортом, уточняет газета.