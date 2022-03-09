Самолёт с Трампом совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя
Инцидент произошёл во время пролёта борта над Мексиканским заливом. После посадки бывший американский лидер отправился во Флориду другим самолётом.
Самолёт с бывшим президентом США Дональдом Трампом на борту совершил вынужденную посадку в Новом Орлеане. Сообщается, что причиной этому послужил отказ двигателя.
Как пишет газета The Washington Post, инцидент произошёл в воздушном пространстве над Мексиканским заливом. Трамп направлялся из Нового Орлеана в штат Флорида в своё поместье Мар-а-Лаго близ Палм-Бич. После благополучной посадки Дональд Тармп вылетел во Флориду другим бортом, уточняет газета.
Ранее Лайф писал, что в поместье Трампа обнаружили секретные документы из Белого дома. Среди бумаг оказалась переписка с руководителем КНДР Ким Чен Ыном и послание экс-президента США Барака Обамы, оставленное в 2016 году своему преемнику.
Facebook / Donald J. Trump