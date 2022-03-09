Псаки пригрозила ответом США в случае конфискации активов покидающих Россию компаний
Ранее в РФ были озвучены предложения национализировать производства соответствующих бизнес-структур. Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не имеют сформированной позиции по этому вопросу.
В случае если Москва займётся конфискацией активов западных компаний, останавливающих работу в России, власти США примут меры. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Если будут такие действия, уверена, что мы предпримем шаги, но ничего на данный момент не произошло", — сказала Псаки на брифинге для журналистов.
Она также отметила, что США приветствуют действия компаний, приостановивших работу в России. Представитель Белого дома заверила, что Вашингтон "закулисно не подталкивал" частный бизнес к такого рода решениям.
Как писал Лайф ранее, "Единая Россия" призвала национализировать производства ушедших из РФ западных компаний. В партии подчеркнули, что так хотят защитить сотрудников предприятий, ведь подобные действия иностранных организаций подпадают под категорию "предумышленное банкротство". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не имеют сформированной позиции по поводу предложений о национализации зарубежных предприятий, покинувших российский рынок.
Между тем, как следует из отчёта учёных Йельского университета, с 24 февраля на 9 марта деятельность в России прекратило или приостановило более 320 зарубежных компаний.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ.
Кадр из видео © YouTube-канал / The White House