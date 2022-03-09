Псаки пригрозила ответом США в случае конфискации активов покидающих Россию компаний
Ранее в РФ были озвучены предложения национализировать производства соответствующих бизнес-структур. Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не имеют сформированной позиции по этому вопросу.
В случае если Москва займётся конфискацией активов западных компаний, останавливающих работу в России, власти США примут меры. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Если будут такие действия, уверена, что мы предпримем шаги, но ничего на данный момент не произошло", — сказала Псаки на брифинге для журналистов.
Она также отметила, что США приветствуют действия компаний, приостановивших работу в России. Представитель Белого дома заверила, что Вашингтон "закулисно не подталкивал" частный бизнес к такого рода решениям.
Как писал Лайф ранее, "Единая Россия" призвала национализировать производства ушедших из РФ западных компаний. В партии подчеркнули, что так хотят защитить сотрудников предприятий, ведь подобные действия иностранных организаций подпадают под категорию "предумышленное банкротство". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не имеют сформированной позиции по поводу предложений о национализации зарубежных предприятий, покинувших российский рынок.
Между тем, как следует из отчёта учёных Йельского университета, с 24 февраля на 9 марта деятельность в России прекратило или приостановило более 320 зарубежных компаний.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а Coca-Cola и Starbucks сообщили о приостановке работы в РФ. С решением временно прекратить деятельность в РФ также выступила Victoria's Secret. А табачная компания Philip Morris приостанавливает инвестиции и сокращает производство в России.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Кадр из видео © YouTube-канал / The White House