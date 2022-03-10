Разыскиваемый в России националист Коротких нашёлся на Украине

Объявленный в международный розыск по делу об убийстве двух и более лиц националист Сергей Коротких находится на Украине. Об этом сообщают источники РИА "Новости", знакомые с ситуацией.

Как отмечает агентство, на Украине Коротких даже не скрывается, а, наоборот, ведёт открытую деятельность и делает громкие заявления. Местные власти же охотно предоставляют убежище преступникам, отличившимся совершением резонансных преступлений в России.

В частности, Коротких в феврале опубликовал в соцсетях "обращение", в котором назвал своё имя, позывной "Боцман" и заявил, что выходит на охоту за участвующими в спецоперации на Украине военнослужащими Росгвардии.

Уроженец Тольятти находится в базе розыска МВД России по статье № 105 Уголовного кодекса "Убийство". В августе 2021 года суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант в 2010 году уехал на территорию Белоруссии, а в 2014 году отправился на Украину и вступил в батальон "Азов".

"Одновременно вместе с бойцами "Азова" <…> Коротких занялся контрабандой, торговлей оружием, наркотиками, рейдерскими захватами предприятий", — заявил источник агентства.