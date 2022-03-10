Reuters: На саммите в Версале Украине не предложат членство в ЕС
СМИ предполагают, что в качестве утешительной альтернативы будет лишь усилено сотрудничество между Евросоюзом и Незалежной в рамках соглашений об ассоциации.
Участники саммита в Версале, который запланирован на 10-11 марта, в целом поддержат перспективу вступления Украины в Евросоюз, однако задействование ускоренной процедуры для этого маловероятно. Об этом Reuters рассказали европейские чиновники.
Они отметили, что Евросоюз постарается дать понять, что "будущее Украины связано с Евросоюзом", но вот принять в свои ряды по ускоренной программе эту страну пока не готовы.
"Лидеры вряд ли предложат Украине статус кандидата. Более вероятно, что будет больше сотрудничества в рамках соглашения об ассоциации", — сказал агентству один из чиновников Евросоюзе.
Ранее Лайф писал, что глава МИД Австрии призвал не создавать ложных ожиданий по вступлению Украины в ЕС. Шалленберг отметил, что понимает позицию Киева. Однако, по его мнению, стоит быть реалистичными: вступление Незалежной в организацию не изменит текущую ситуацию в стране.
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