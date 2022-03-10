Reuters: На саммите в Версале Украине не предложат членство в ЕС

Участники саммита в Версале, который запланирован на 10-11 марта, в целом поддержат перспективу вступления Украины в Евросоюз, однако задействование ускоренной процедуры для этого маловероятно. Об этом Reuters рассказали европейские чиновники.

Они отметили, что Евросоюз постарается дать понять, что "будущее Украины связано с Евросоюзом", но вот принять в свои ряды по ускоренной программе эту страну пока не готовы.

"Лидеры вряд ли предложат Украине статус кандидата. Более вероятно, что будет больше сотрудничества в рамках соглашения об ассоциации", — сказал агентству один из чиновников Евросоюзе.