"Коммерсант": Дистрибьютор Coca-Cola предупредил о резком повышении цен

Дистрибьютор "Coca-Cola HBC Россия" уведомил партнёров о повышении цен с 14 марта. По данным участников рынка HoReCa (индустрии гостеприимства), стоимость газированных напитков планируется повысить на 15%, соков — на 19%, кофе — на 30%.

"Официальное письмо и прайс-лист будут отправлены позже. На текущий момент вы можете сделать заказ на продукцию по старым ценам", — говорится в письме Coca-Cola, имеющемся в распоряжении газеты "Коммерсант".

Сама Coca-Cola 8 марта объявила о приостановке бизнеса в России. Вероятно, это касается инвестиций в маркетинг и новые проекты, так как розливом и поставками напитков занимается Coca-Cola HBC. В российском офисе Coca-Cola тему не комментируют, сообщает издание.

"Coca-Cola HBC Россия" производит и занимается дистрибуцией напитков Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta, Powerade, Schweppes, Burn, Black Monster, соков "Добрый", Rich, "Моя семья", Pulpy, Innocent, кофе Costa и пр. Компания управляет десятью заводами в стране.