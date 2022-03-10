Reuters: На саммите ЕС поднимут тему отказа от энергоресурсов России
Агентство отмечает, что крайний срок для достижения этой цели лидеры европейских стран устанавливать не будут, так как степень зависимости у всех в Европе различная.
Участники саммита в Версале, который запланирован на 10–11 марта, обсудят отказ от российских энергоресурсов. Главы государств и правительств Евросоюза намерены постепенно отказаться от покупок нефти, газа и угля из России, чтобы снизить зависимость от РФ.
"Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, сокращению нашей зависимости [от энергоресурсов РФ] и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год", — приводит агентство Reuters выдержки из проекта декларации саммита стран ЕС.
Отмечается, что лидеры ЕС не планируют определять крайний срок для отказа от российских энергоносителей, поскольку степень зависимости от них сильно отличается для разных стран Европы.
Как сообщал Лайф ранее, ЕК представила план по снижению зависимости от российского газа на 67% до конца года. Документ, в частности, предусматривает диверсификацию поставок сырья, ускорение перехода на возобновляемые источники энергии, а также замену топлива в системах обогрева и генерации.
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