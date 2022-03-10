Reuters: На саммите ЕС поднимут тему отказа от энергоресурсов России

Участники саммита в Версале, который запланирован на 10–11 марта, обсудят отказ от российских энергоресурсов. Главы государств и правительств Евросоюза намерены постепенно отказаться от покупок нефти, газа и угля из России, чтобы снизить зависимость от РФ.

"Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, сокращению нашей зависимости [от энергоресурсов РФ] и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год", — приводит агентство Reuters выдержки из проекта декларации саммита стран ЕС.

Отмечается, что лидеры ЕС не планируют определять крайний срок для отказа от российских энергоносителей, поскольку степень зависимости от них сильно отличается для разных стран Европы.