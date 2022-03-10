Транзит газа через Украину 10 марта сохраняется на максимуме обязательств "Газпрома"
Также в прежнем режиме происходит транзит топлива через Польшу в Германию по газопроводу Ямал – Европа. Накануне российский холдинг забронировал часть мощности магистрали на полные газовые сутки.
Заявки на транзит газа через Украину 10 марта сохраняются на максимуме контрактных обязательств "Газпрома", следует из данных "Оператора ГТС Украины".
Так, на четверг заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России составляют 109,4 миллиона кубометров. Транзит держится в районе этих значений с конца февраля.
По данным немецкой системы Gascade, сохраняется и транзит газа через Польшу в Германию по газопроводу Ямал – Европа. Накануне российский холдинг забронировал часть мощности магистрали на полные газовые сутки, воспользовавшись дополнительной бронью на ночь с 9 на 10 марта.
Напомним, 5 марта российская компания сообщила, что подача газа в Европу через Украину не останавливалась. Так, заявки на 4 марта составляли 109,5 миллиона кубических метров. А 3 марта Украина временно запретила экспорт газа со своей территории из-за операции по защите Донбасса, о которой объявил президент РФ Владимир Путин. В Минобороны России пояснили, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.