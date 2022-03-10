Транзит газа через Украину 10 марта сохраняется на максимуме обязательств "Газпрома"

Заявки на транзит газа через Украину 10 марта сохраняются на максимуме контрактных обязательств "Газпрома", следует из данных "Оператора ГТС Украины".

Так, на четверг заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России составляют 109,4 миллиона кубометров. Транзит держится в районе этих значений с конца февраля.