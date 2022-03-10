Кадыров: Я глубоко шокирован наличием на Украине биолабораторий, финансируемых США
По его словам, Вашингтон проявил "цинизм высшей степени" и "наплевал на всё мировое сообщество", возложив ответственность на Россию за любой инцидент с биооружием на украинской территории.
Данные о наличии на Украине биологических лабораторий, которые финансируются властями США, глубоко шокировали главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
"Я глубоко шокирован новостью о наличии на территории Украины десятков биолабораторий, которые финансировались Соединёнными Штатами и на которых разрабатывалось биологическое оружие", — написал Кадыров.
Он отметил, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд возложила на Россию ответственность за любой инцидент с биологическим и химическим оружием на территории Украины, проявив "цинизм высшей степени". Вашингтон тем самым "наплевал на всё мировое сообщество". Кадыров назвал США самым настоящим агрессором, который пустил корни в большинство стран мира.
"Уверен, что страны, которые закроют глаза на этот чудовищный акт против человечества, также являются сообщниками американской агрессии и располагают на своих территориях лаборатории по разработке биологического оружия", — добавил он.
По словам главы Чечни, в лабораториях работали только американские учёные, а законодательство США освобождает участников подобных проектов от уголовной ответственности в случае неудачных и неправомерных испытаний. И если бы произошла вспышка опасных болезней на Украине, то Пентагон обвинил бы Киев. Кадыров предположил, что подобные инциденты, связанные с финансируемыми американскими властями исследованиями, уже происходили. Он перечислил 11 вспышек различных заболеваний на Украине начиная с 2008 года, в том числе вирусный гепатит, геморрагическую пневмонию, холеру, корь и другие.
"Вы ещё считаете Штаты примером демократии и защитниками прав человека?" — заключил глава Чеченской Республики.
Ранее Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы производились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине. В Пекине подчеркнули необходимость обеспечения безопасности этих исследовательских центров для сохранения здоровья жителей Незалежной и соседних регионов.
Согласно данным Минобороны РФ, после начала "Операции Z" у Пентагона возникли серьёзные опасения в раскрытии сути секретных биологических экспериментов на территории Незалежной. В оказавшихся в распоряжении ведомства документах говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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