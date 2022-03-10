Кадыров: Я глубоко шокирован наличием на Украине биолабораторий, финансируемых США

По его словам, Вашингтон проявил "цинизм высшей степени" и "наплевал на всё мировое сообщество", возложив ответственность на Россию за любой инцидент с биооружием на украинской территории.

Данные о наличии на Украине биологических лабораторий, которые финансируются властями США, глубоко шокировали главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Я глубоко шокирован новостью о наличии на территории Украины десятков биолабораторий, которые финансировались Соединёнными Штатами и на которых разрабатывалось биологическое оружие", — написал Кадыров.

Он отметил, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд возложила на Россию ответственность за любой инцидент с биологическим и химическим оружием на территории Украины, проявив "цинизм высшей степени". Вашингтон тем самым "наплевал на всё мировое сообщество". Кадыров назвал США самым настоящим агрессором, который пустил корни в большинство стран мира.

"Уверен, что страны, которые закроют глаза на этот чудовищный акт против человечества, также являются сообщниками американской агрессии и располагают на своих территориях лаборатории по разработке биологического оружия", — добавил он.

По словам главы Чечни, в лабораториях работали только американские учёные, а законодательство США освобождает участников подобных проектов от уголовной ответственности в случае неудачных и неправомерных испытаний. И если бы произошла вспышка опасных болезней на Украине, то Пентагон обвинил бы Киев. Кадыров предположил, что подобные инциденты, связанные с финансируемыми американскими властями исследованиями, уже происходили. Он перечислил 11 вспышек различных заболеваний на Украине начиная с 2008 года, в том числе вирусный гепатит, геморрагическую пневмонию, холеру, корь и другие.

"Вы ещё считаете Штаты примером демократии и защитниками прав человека?" — заключил глава Чеченской Республики.