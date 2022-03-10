Carlsberg приостанавливает производство и продажи пива в России под своим брендом
При этом пивоваренные заводы "Балтика" будут работать "как отдельный бизнес с целью обеспечения наших сотрудников и их семей", уточнили в пресс-службе датской компании.
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Датская компания Carlsberg объявила о приостановке производства и продажи пива в России под своим брендом. Об этом сообщается на сайте корпорации.
"[Мы] прекратим производство и продажу нашего флагманского бренда Carlsberg на российском рынке", — сказано в записи.
При этом пивоваренные заводы "Балтика" будут работать "как отдельный бизнес с целью обеспечения наших сотрудников и их семей", уточнили в пресс-службе компании. Полученная прибыль будет направляться благотворительным организациям для решения гуманитарного кризиса на Украине.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay стали недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ, а Sony и Nintendo перестанут поставлять консоли. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Также о приостановке работы сайта и магазинов объявил Adidas. Кроме того, PepsiCo решили приостановить продажу напитков, а Coca-Cola и Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ. С решением временно прекратить деятельность в РФ также выступила Victoria's Secret. А табачная компания Philip Morris приостанавливает инвестиции и сокращает производство в России. Это не полный список компаний, объявивших об ограничениях.
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