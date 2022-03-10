Полиция задержала женщину, оставившую новорождённого сына в сумке в московском дворе
В отношении неё возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В ближайшее время сотрудники Следственного комитета начнут проводить с ней необходимые следственные действия.
Найденный новорождённый в Москве. Обложка © Прокуратура Москвы
Полиция задержала москвичку, которая оставила своего новорождённого сына в сумке на улице. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного Управления СКР Юлия Иванова.
"Задержана женщина, подозреваемая в покушении на убийство новорождённого сына, обнаруженного на юго-востоке Москвы", — уточнила она.
По словам Ивановой, в ближайшее время следователи начнут проводить с ней необходимые следственные действия.
Напомним, инцидент произошёл 9 марта. Мальчика, лежавшего в сумке в одном памперсе, обнаружил 13-летний подросток, который вышел на улицу гулять с собакой. Его мать забрала младенца, отогрела его и вызвала врачей и полицию. СК завёл дело на мать новорождённого, найденного в сумке в московском дворе.