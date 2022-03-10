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10 марта, 05:28
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Полиция задержала женщину, оставившую новорождённого сына в сумке в московском дворе

В отношении неё возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В ближайшее время сотрудники Следственного комитета начнут проводить с ней необходимые следственные действия.

<p>Найденный новорождённый в Москве. Обложка © <a href="https://t.me/moscowproc/626?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Найденный новорождённый в Москве. Обложка © Прокуратура Москвы

Полиция задержала москвичку, которая оставила своего новорождённого сына в сумке на улице. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного Управления СКР Юлия Иванова.

"Задержана женщина, подозреваемая в покушении на убийство новорождённого сына, обнаруженного на юго-востоке Москвы", — уточнила она.

По словам Ивановой, в ближайшее время следователи начнут проводить с ней необходимые следственные действия.

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Напомним, инцидент произошёл 9 марта. Мальчика, лежавшего в сумке в одном памперсе, обнаружил 13-летний подросток, который вышел на улицу гулять с собакой. Его мать забрала младенца, отогрела его и вызвала врачей и полицию. СК завёл дело на мать новорождённого, найденного в сумке в московском дворе.


Светлана Оперук

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