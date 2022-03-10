Армия Китая предупредила о готовности к жёстким мерам против "независимости Тайваня"
При этом в Пекине подчеркнули, что учения и боевая подготовка НОАК ни в коей мере не направлены против соотечественников, проживающих на острове.
Китайская армия готова пойти на жёсткие меры, чтобы предотвратить независимость Тайваня. Об этом заявил на проходящей в Пекине парламентской сессии представитель делегации Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и Народной вооружённой полиции (аналог внутренних войск) У Цян.
"Чем больше США и Япония будут гнать волну по тайваньскому вопросу, тем более жёсткие действия мы предпримем для защиты национального суверенитета и территориальной целостности", — предостерёг представитель армейской делегации.
При этом, по словам У Цяна, связанные с этим учения и боевая подготовка Народно-освободительной армии Китая (НОАК) ни в коей мере не направлены против тайваньских соотечественников.
"Действия администрации тайваньской Демократической прогрессивной партии и их сговор с внешними силами основная причина нынешней напряжённости и пертурбаций в Тайваньском проливе", — сказал У Цян.
Как сообщал Лайф ранее, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон защитит Тайвань в случае агрессии со стороны Китая. Туда американцы уже направили своих военных инструкторов. Россия же подтвердила приверженность принципу "одного Китая", признав Тайвань неотъемлемой частью Китайской Народной Республики.
ТАСС / Юрий Смитюк