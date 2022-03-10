Армия Китая предупредила о готовности к жёстким мерам против "независимости Тайваня"

Китайская армия готова пойти на жёсткие меры, чтобы предотвратить независимость Тайваня. Об этом заявил на проходящей в Пекине парламентской сессии представитель делегации Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и Народной вооружённой полиции (аналог внутренних войск) У Цян.

"Чем больше США и Япония будут гнать волну по тайваньскому вопросу, тем более жёсткие действия мы предпримем для защиты национального суверенитета и территориальной целостности", — предостерёг представитель армейской делегации.

При этом, по словам У Цяна, связанные с этим учения и боевая подготовка Народно-освободительной армии Китая (НОАК) ни в коей мере не направлены против тайваньских соотечественников.