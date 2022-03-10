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10 марта, 04:51
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Axios: Зеленскому не позволили пообщаться с израильскими депутатами

Спикер Кнессета сослался на перерыв в заседаниях и отсутствие многих парламентариев в здании. Было предложено провести частное общение через Zoom.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали обратиться к парламентариям Израиля по поводу российской военной операции. В соответствующей просьбе ему отказал спикер Кнессета Израиля Микки Леви, сообщает Axios.

Как пишет издание, посол Украины в стране в среду, на которую пришёлся последний день законодательной сессии, передал Леви официальный запрос на видеообращение Зеленского к израильским депутатам. Однако тот сослался на перерыв в заседаниях и отсутствие многих парламентариев в здании. Было предложено провести частное общение украинского лидера с депутатами через Zoom.

Издание указывает, что перед отказом Зеленскому спикер Кнессета провёл соответствующие консультации с МИД Израиля. Там ему якобы ответили, что не возражают против такого вида контакта Зеленского с депутатами.

"Украинцы были сильно разочарованы ответом и не были заинтересованы в частном звонке через Zoom", приводит издание слова неназванного израильского чиновника.

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Как сообщал Лайф, ранее Зеленский заявил, что конфликт на Украине можно решить только через прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Telegram-канал / Владимир Зеленский

Артем Порвин

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