Axios: Зеленскому не позволили пообщаться с израильскими депутатами

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали обратиться к парламентариям Израиля по поводу российской военной операции. В соответствующей просьбе ему отказал спикер Кнессета Израиля Микки Леви, сообщает Axios.

Как пишет издание, посол Украины в стране в среду, на которую пришёлся последний день законодательной сессии, передал Леви официальный запрос на видеообращение Зеленского к израильским депутатам. Однако тот сослался на перерыв в заседаниях и отсутствие многих парламентариев в здании. Было предложено провести частное общение украинского лидера с депутатами через Zoom.

Издание указывает, что перед отказом Зеленскому спикер Кнессета провёл соответствующие консультации с МИД Израиля. Там ему якобы ответили, что не возражают против такого вида контакта Зеленского с депутатами.

"Украинцы были сильно разочарованы ответом и не были заинтересованы в частном звонке через Zoom", — приводит издание слова неназванного израильского чиновника.