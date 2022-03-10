Axios: Зеленскому не позволили пообщаться с израильскими депутатами
Спикер Кнессета сослался на перерыв в заседаниях и отсутствие многих парламентариев в здании. Было предложено провести частное общение через Zoom.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали обратиться к парламентариям Израиля по поводу российской военной операции. В соответствующей просьбе ему отказал спикер Кнессета Израиля Микки Леви, сообщает Axios.
Как пишет издание, посол Украины в стране в среду, на которую пришёлся последний день законодательной сессии, передал Леви официальный запрос на видеообращение Зеленского к израильским депутатам. Однако тот сослался на перерыв в заседаниях и отсутствие многих парламентариев в здании. Было предложено провести частное общение украинского лидера с депутатами через Zoom.
Издание указывает, что перед отказом Зеленскому спикер Кнессета провёл соответствующие консультации с МИД Израиля. Там ему якобы ответили, что не возражают против такого вида контакта Зеленского с депутатами.
"Украинцы были сильно разочарованы ответом и не были заинтересованы в частном звонке через Zoom", — приводит издание слова неназванного израильского чиновника.
Как сообщал Лайф, ранее Зеленский заявил, что конфликт на Украине можно решить только через прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.
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