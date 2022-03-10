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10 марта, 04:29

Палата представителей приняла закон о запрете импорта российских энергоносителей

А перед этим парламентарии согласовали выделение Украине $14 млрд. Эта сумма включена в обширный пакет финансирования американского правительства на $1,5 трлн.

Члены Конгресса США проголосовали за законопроект о запрете импорта энергоносителей из России, а также о мерах по приостановке членства РФ во Всемирной торговой организации.

За соответствующий законопроект проголосовали 415 членов палаты, лишь 17 высказались против. Документ предусматривает "запрет на ввоз в США» энергоносителей из России, в том числе нефти и газа. А администрации Соединённых Штатов предписывается рассмотреть возможность шагов с целью приостановки участия России в ВТО.

Закон пока не принят окончательно, так как своё решение по нему ещё должна вынести верхняя палата американского парламента — Сенат. Затем документ поступит на подпись в Белый дом.

Песков: Россия серьёзно обдумает решение США о запрете импорта энергоносителей

Песков: Россия серьёзно обдумает решение США о запрете импорта энергоносителей

Как сообщал Лайф, Палата представителей Конгресса США также согласовала выделение Украине $14 млрд. Эта сумма включена в обширный пакет финансирования американского правительства на $1,5 трлн.

Обложка ©

Pixabay

Андрей Григорьев

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