Американец дожил до 101 года и нашёл этому объяснение
Пенсионер признался, что какого-то особого секрета нет, но его опыт вполне может послужить примером для долгой и здоровой жизни.
101-летний житель города Меканиксберга, что в штате Пенсильвания, назвал причиной своего долголетия любимую спортивную игру. Тим Тэнджмен по несколько раз в неделю принимает участие в соревнованиях по боулингу среди пожилых. Будучи старейшим игроком турнира, он находится в таблице лиги далеко не на последнем месте и порой удивляет соперников мастерскими бросками.
"Я стараюсь держаться в середине таблицы, но хочу выбивать побольше очков", — цитирует долгожителя Тэнджмена WHTM-TV.
Американец вспоминает, что когда-то начинал заниматься боулингом вместе с друзьями, но теперь вынужден ходить в клуб один. Дебби Сика, играющая в одной команде с долгожителем, выразила мнение, что это неправильно — бросать любимое занятие, так как оно помогает держать форму. А его товарищ по команде Дин Трипп считает Тима своим примером: тот никогда не делает себе скидок на возраст и в случае проигрыша злится. Кстати, на соревнованиях в начале 2022 года мужчина выбил 267 кеглей, и теперь местный телеканал озаботился тем, чтобы достижение земляка было закреплено в национальной книге рекордов.
Ранее Лайф писал, что самый старый мужчина Австралии отметил 111-й день рождения и раскрыл необычное правило долголетия.
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