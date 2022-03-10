Американец дожил до 101 года и нашёл этому объяснение

101-летний житель города Меканиксберга, что в штате Пенсильвания, назвал причиной своего долголетия любимую спортивную игру. Тим Тэнджмен по несколько раз в неделю принимает участие в соревнованиях по боулингу среди пожилых. Будучи старейшим игроком турнира, он находится в таблице лиги далеко не на последнем месте и порой удивляет соперников мастерскими бросками.

Американец вспоминает, что когда-то начинал заниматься боулингом вместе с друзьями, но теперь вынужден ходить в клуб один. Дебби Сика, играющая в одной команде с долгожителем, выразила мнение, что это неправильно — бросать любимое занятие, так как оно помогает держать форму. А его товарищ по команде Дин Трипп считает Тима своим примером: тот никогда не делает себе скидок на возраст и в случае проигрыша злится. Кстати, на соревнованиях в начале 2022 года мужчина выбил 267 кеглей, и теперь местный телеканал озаботился тем, чтобы достижение земляка было закреплено в национальной книге рекордов.