НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 марта, 05:11

Американец дожил до 101 года и нашёл этому объяснение

Пенсионер признался, что какого-то особого секрета нет, но его опыт вполне может послужить примером для долгой и здоровой жизни.

101-летний житель города Меканиксберга, что в штате Пенсильвания, назвал причиной своего долголетия любимую спортивную игру. Тим Тэнджмен по несколько раз в неделю принимает участие в соревнованиях по боулингу среди пожилых. Будучи старейшим игроком турнира, он находится в таблице лиги далеко не на последнем месте и порой удивляет соперников мастерскими бросками.

"Я стараюсь держаться в середине таблицы, но хочу выбивать побольше очков", — цитирует долгожителя Тэнджмена WHTM-TV.

Американец вспоминает, что когда-то начинал заниматься боулингом вместе с друзьями, но теперь вынужден ходить в клуб один. Дебби Сика, играющая в одной команде с долгожителем, выразила мнение, что это неправильно — бросать любимое занятие, так как оно помогает держать форму. А его товарищ по команде Дин Трипп считает Тима своим примером: тот никогда не делает себе скидок на возраст и в случае проигрыша злится. Кстати, на соревнованиях в начале 2022 года мужчина выбил 267 кеглей, и теперь местный телеканал озаботился тем, чтобы достижение земляка было закреплено в национальной книге рекордов.

Гериатр Конев раскрыл три секрета, которые помогут прожить до 115 лет

Гериатр Конев раскрыл три секрета, которые помогут прожить до 115 лет

Ранее Лайф писал, что самый старый мужчина Австралии отметил 111-й день рождения и раскрыл необычное правило долголетия.

Обложка ©

Pexels

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1