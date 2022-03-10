Генсек Мацуно: Закон о налоговых льготах на Курилах противоречит позиции Токио

Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что закон о налоговых льготах новым организациям, зарегистрированным на Курилах, идёт вразрез с позицией Японии.

"По вопросу российского закона о специальных льготах в целях экономического развития регионов, в том числе северных территорий, привлечение японских компаний и компаний из третьих стран противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу", — сказал Мацуно.

В частности, заметил он, это идёт вразрез с обсуждениями совместной японо-российской экономической деятельности, реализуемой на основе достигнутых на высшем уровне договорённостей.