Генсек Мацуно: Закон о налоговых льготах на Курилах противоречит позиции Токио
В частности, заметил он, это идёт вразрез с обсуждениями совместной японо-российской экономической деятельности, реализуемой на основе достигнутых на высшем уровне договорённостей.
Хирокадзу Мацуно. Обложка © Facebook / 松野博一
Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что закон о налоговых льготах новым организациям, зарегистрированным на Курилах, идёт вразрез с позицией Японии.
"По вопросу российского закона о специальных льготах в целях экономического развития регионов, в том числе северных территорий, привлечение японских компаний и компаний из третьих стран противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу", — сказал Мацуно.
В частности, заметил он, это идёт вразрез с обсуждениями совместной японо-российской экономической деятельности, реализуемой на основе достигнутых на высшем уровне договорённостей.
Накануне, 9 марта, Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон о ряде налоговых льгот на 20 лет новым организациям на Курилах. В течение двух десятков лет эти компании смогут применять пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%. Также они не будут признаваться плательщиками налогов на прибыль и имущество.