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10 марта, 05:13

Генсек Мацуно: Закон о налоговых льготах на Курилах противоречит позиции Токио

В частности, заметил он, это идёт вразрез с обсуждениями совместной японо-российской экономической деятельности, реализуемой на основе достигнутых на высшем уровне договорённостей.

<p>Хирокадзу Мацуно. Обложка © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/326565974070639/photos/pb.100058188035525.-2207520000../4550184101708784/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">松野博一</a></p>

Хирокадзу Мацуно. Обложка © Facebook / 松野博一

Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что закон о налоговых льготах новым организациям, зарегистрированным на Курилах, идёт вразрез с позицией Японии.

"По вопросу российского закона о специальных льготах в целях экономического развития регионов, в том числе северных территорий, привлечение японских компаний и компаний из третьих стран противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу", — сказал Мацуно.

В частности, заметил он, это идёт вразрез с обсуждениями совместной японо-российской экономической деятельности, реализуемой на основе достигнутых на высшем уровне договорённостей.

Захарова: Действия Японии против РФ разрушают её собственные интересы

Захарова: Действия Японии против РФ разрушают её собственные интересы

Накануне, 9 марта, Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон о ряде налоговых льгот на 20 лет новым организациям на Курилах. В течение двух десятков лет эти компании смогут применять пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%. Также они не будут признаваться плательщиками налогов на прибыль и имущество.

Артур Лапсаков

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