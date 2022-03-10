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10 марта, 06:12

Турчак посетил Станицу Луганскую и доставил предметы первой необходимости

Также секретарь Генсовета "Единой России" объявил, что в Луганске будет открыт гуманитарный центр, из которого организуют развоз по всем территориям республики.

<p>Андрей Турчак в Станице Луганской. Обложка © <a href="https://er.ru/activity/news/andrej-turchak-edinaya-rossiya-otkroet-v-luganske-gumanitarnyj-centr" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> "Единой России"</p>

Андрей Турчак в Станице Луганской. Обложка © Сайт "Единой России"

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак посетил освобождённые территории ЛНР, доставив в Станицу Луганскую предметы первой необходимости, продукты и лекарства, сообщает пресс-служба партии.

Также он объявил, что в Луганске будет открыт гуманитарный центр "Единой России", из которого организуют развоз по всем территориям республики.

"Для этого мы привезли транспорт, чтобы организовать всю логистику. Но самое главное сейчас — возвращаться к мирной жизни", — сказал Турчак на встрече с жителями станицы, в которой также принял участие глава ЛНР Леонид Пасечник.

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Андрей Турчак отдельно остановился на организации обучения детей и отметил, что по договорённости с Минпросвещения РФ освобождённые территории будут полностью обеспечены учебной литературой, тетрадями и канцелярскими принадлежностями. Также парламентарий посетил республиканскую клиническую больницу, передал партию медикаментов и встретился с местными врачами и бригадой российских медиков. Во время посещения больницы он также пообщался с военнослужащими Народной милиции ЛНР, раненными в ходе проведения спецоперации.

А ранее "Единая Россия" озвучила новые меры поддержки россиян и экономики в условиях санкций. В их числе — разрешение на ввоз и применение лекарственных препаратов без выполнения требований к их маркировке и без получения разрешения Росздравнадзора.

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

Артур Лапсаков

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