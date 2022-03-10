Турчак посетил Станицу Луганскую и доставил предметы первой необходимости

Также секретарь Генсовета "Единой России" объявил, что в Луганске будет открыт гуманитарный центр, из которого организуют развоз по всем территориям республики.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак посетил освобождённые территории ЛНР, доставив в Станицу Луганскую предметы первой необходимости, продукты и лекарства, сообщает пресс-служба партии.

Также он объявил, что в Луганске будет открыт гуманитарный центр "Единой России", из которого организуют развоз по всем территориям республики.

"Для этого мы привезли транспорт, чтобы организовать всю логистику. Но самое главное сейчас — возвращаться к мирной жизни", — сказал Турчак на встрече с жителями станицы, в которой также принял участие глава ЛНР Леонид Пасечник.

Андрей Турчак отдельно остановился на организации обучения детей и отметил, что по договорённости с Минпросвещения РФ освобождённые территории будут полностью обеспечены учебной литературой, тетрадями и канцелярскими принадлежностями. Также парламентарий посетил республиканскую клиническую больницу, передал партию медикаментов и встретился с местными врачами и бригадой российских медиков. Во время посещения больницы он также пообщался с военнослужащими Народной милиции ЛНР, раненными в ходе проведения спецоперации.