Задачей предполагаемого агента является максимальное информирование руководителей — спецслужб США, уверен он, а также делать так, чтобы стороны не смогли договориться быстро.

Среди представителей Украины, которые участвуют в переговорах с делегацией России, был замечен американский шпион. Об этом сообщил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров в беседе с РИА "Новости".

"В Белоруссии прошло три раунда переговоров. Но от моего внимания не могло ускользнуть в переговорной группе Киева наличие крымского татарина и моего однофамильца — депутата Верховной рады Украины Рустема Умерова. У меня есть все основания считать его шпионом США и серым кардиналом, связанным с беглым оппозиционным турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом", — сказал он.

По словам собеседника агентства, Рустем Умеров пытается сделать так, чтобы стороны не смогли быстро договориться. Также в его задачи входит информирование руководителей американских спецслужб. Умеров — основной держатель бизнес-активов организатора блокады Крыма, главы экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафы Джемилева, рассказал глава автономии крымских татар. Он также отметил, что предполагаемый шпион учился в США по линии спецслужб, так Умеров и стал американским агентом в парламенте Украины, уверен он.