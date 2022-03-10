Глава крымских татар Умеров выявил американского шпиона среди переговорщиков от Украины
Задачей предполагаемого агента является максимальное информирование руководителей — спецслужб США, уверен он, а также делать так, чтобы стороны не смогли договориться быстро.
Среди представителей Украины, которые участвуют в переговорах с делегацией России, был замечен американский шпион. Об этом сообщил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров в беседе с РИА "Новости".
"В Белоруссии прошло три раунда переговоров. Но от моего внимания не могло ускользнуть в переговорной группе Киева наличие крымского татарина и моего однофамильца — депутата Верховной рады Украины Рустема Умерова. У меня есть все основания считать его шпионом США и серым кардиналом, связанным с беглым оппозиционным турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом", — сказал он.
По словам собеседника агентства, Рустем Умеров пытается сделать так, чтобы стороны не смогли быстро договориться. Также в его задачи входит информирование руководителей американских спецслужб. Умеров — основной держатель бизнес-активов организатора блокады Крыма, главы экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафы Джемилева, рассказал глава автономии крымских татар. Он также отметил, что предполагаемый шпион учился в США по линии спецслужб, так Умеров и стал американским агентом в парламенте Украины, уверен он.
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. В этот раз делегация Киева прилетела на встречу на натовских вертолётах.
Утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
* Деятельность экстремистской организации запрещена в России.
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