В турецкой Анталье началась встреча министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Анталье началась встреча глав МИД России и Турции. Формат "без галстуков", — написала она в телеграм-канале.

Пока в ней не участвует украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, однако он уже прибыл в город. Его встреча с Лавровым состоится сегодня, но позднее.