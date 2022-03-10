В Анталье началась встреча глав МИД России и Турции
Пока в ней не участвует украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, однако он уже находится на месте.
Встреча глав МИД РФ и Турции в Анталье. Обложка © Telegram-канал Марии Захаровой
В турецкой Анталье началась встреча министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В Анталье началась встреча глав МИД России и Турции. Формат "без галстуков", — написала она в телеграм-канале.
Пока в ней не участвует украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, однако он уже прибыл в город. Его встреча с Лавровым состоится сегодня, но позднее.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на важность предстоящей встречи Лаврова и Кулебы в Анталье. Представитель Кремля призвал не забегать вперёд и дождаться переговоров.