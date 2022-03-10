Эксперт Зыков посоветовал скопировать данные из облачных хранилищ Google и iCloud

Можно перенести всё на российские сервисы "Яндекс.Диск" и "Облако Mail.ru". Даже если подписку оплатить не получится через магазин приложений Apple и Google, это можно сделать через веб-версию.

Россиянам стоит скопировать свои данные из облачных хранилищ Google и iCloud ввиду вероятных проблем с оплатой сервисов. Об этом сообщил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в беседе с РИА "Новости".

По его словам, если у пользователей не будет получаться продлить подписки iCloud, то с хранилищем может что-то нехорошее произойти. Всё-таки неизвестно, как Apple будет вести себя: предусмотрит возможность сохранения данных пользователей или удалит их.

"Чтобы защитить свои данные, лучше их скачать из облачного хранилища Google и облачного хранилища Apple iCloud. Потому что как долго продлятся эти проблемы, связанные с отсутствием возможности оплатить за эти сервисы, — довольно большой вопрос", — сообщил Зыков.