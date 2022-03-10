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10 марта, 07:22

Эксперт Зыков посоветовал скопировать данные из облачных хранилищ Google и iCloud

Можно перенести всё на российские сервисы "Яндекс.Диск" и "Облако Mail.ru". Даже если подписку оплатить не получится через магазин приложений Apple и Google, это можно сделать через веб-версию.

Россиянам стоит скопировать свои данные из облачных хранилищ Google и iCloud ввиду вероятных проблем с оплатой сервисов. Об этом сообщил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в беседе с РИА "Новости".

По его словам, если у пользователей не будет получаться продлить подписки iCloud, то с хранилищем может что-то нехорошее произойти. Всё-таки неизвестно, как Apple будет вести себя: предусмотрит возможность сохранения данных пользователей или удалит их.

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"Чтобы защитить свои данные, лучше их скачать из облачного хранилища Google и облачного хранилища Apple iCloud. Потому что как долго продлятся эти проблемы, связанные с отсутствием возможности оплатить за эти сервисы, — довольно большой вопрос", — сообщил Зыков.

Он посоветовал перенести данные на российские сервисы "Яндекс.Диск" и "Облако Mail.ru". В случае невозможности оплатить их услуги через магазин приложений Apple и Google это всегда можно сделать через веб-версию.

Carlsberg приостанавливает производство и продажи пива в России под своим брендом

Carlsberg приостанавливает производство и продажи пива в России под своим брендом

Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay стали недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ, а Sony и Nintendo перестанут поставлять консоли. Это не полный список компаний, объявивших об ограничениях.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук

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