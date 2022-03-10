МИД РФ: Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы

Россия больше не будет участвовать в Совете Европы в связи с действиями недружественных стран Евросоюза и НАТО. Об этом сказано в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России", — говорится в записи.

В дипломатическом ведомстве добавили, что государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров, продолжают линию на разрушение совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе. Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения "порядка, основанного на правилах" на замену попираемого США и их сателлитами международного права, уточнили в МИД.