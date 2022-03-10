Экономист Ракша рассказал, как скоро в РФ смогут национализировать иностранные компании
При этом специалист отметил, что данная идея вовсе может быть направлена на запугивание корпораций, чтобы изменить их решение навсегда покинуть российский рынок.
Национализация имущества ушедших с российского рынка иностранных компаний может занять долгие годы. Об этом Лайфу рассказал экономист Денис Ракша.
Специалист отметил, что в таком случае иностранные компании вполне могут инициировать судебные разбирательства в своей юрисдикции по поводу утраченной собственности. Помимо того, может понадобиться длительная настройка оборудования на национализированных предприятиях.
"Если у вас есть завод Coca-Cola, то на нём можно разливать другую газировку. Газировку можно настроить гораздо быстрее, и это не месяцы, а даже дни. А вот с автомобилями уже всё сложнее, потому что технологическая линия настраивается под выпуск определённых автомобилей. И настраивать такую линию можно долгие годы", — уточнил Ракша.
С другой стороны, экономист предположил, что идея национализации вовсе может быть направлена на запугивание иностранных компаний. Возможно, таким образом власти хотят изменить их решение навсегда покинуть российский рынок. При этом некоторые корпорации заявили лишь о временном уходе с территории РФ, отметил Ракша.
"Если компании решат полностью уйти, то тогда в их отчётности надо будет показать убытки от этого решения. Причём убытки большие, ведь инвестиции в эти предприятия делались огромные. И, вероятно, они будут вести переговоры с нашим правительством об условиях ухода", — объяснил экономист.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.
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