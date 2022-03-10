Экономист Ракша рассказал, как скоро в РФ смогут национализировать иностранные компании

Национализация имущества ушедших с российского рынка иностранных компаний может занять долгие годы. Об этом Лайфу рассказал экономист Денис Ракша.

Специалист отметил, что в таком случае иностранные компании вполне могут инициировать судебные разбирательства в своей юрисдикции по поводу утраченной собственности. Помимо того, может понадобиться длительная настройка оборудования на национализированных предприятиях.

"Если у вас есть завод Coca-Cola, то на нём можно разливать другую газировку. Газировку можно настроить гораздо быстрее, и это не месяцы, а даже дни. А вот с автомобилями уже всё сложнее, потому что технологическая линия настраивается под выпуск определённых автомобилей. И настраивать такую линию можно долгие годы", — уточнил Ракша.

С другой стороны, экономист предположил, что идея национализации вовсе может быть направлена на запугивание иностранных компаний. Возможно, таким образом власти хотят изменить их решение навсегда покинуть российский рынок. При этом некоторые корпорации заявили лишь о временном уходе с территории РФ, отметил Ракша.