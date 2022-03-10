Депутат Рады Кива заявил о причастности главы контрразведки Украины к убийству Захарченко
По мнению парламентария, Владимир Зеленский использовал Поклада "для совершения террора и убийств" в Незалежной, чтобы "уничтожить у людей волю к борьбе и свободе".
Начальник контрразведки Украины Александр Поклад причастен к убийству экс-главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Об этом заявил депутат Верховной рады Илья Кива.
"Будучи в СБУ, [Поклад] был причастен к гибели "главы республики" Александра Захарченко", — написал он.
Кива подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский специально "поставил" Поклада "для совершения террора и убийств на Украине, чтобы уничтожить у людей волю к борьбе и свободе".
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Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка — в ресторане "Сепар" — прогремел взрыв, в результате которого Александр Захарченко получил смертельное ранение в голову. Он скончался в больнице. Также в результате теракта погиб охранник Захарченко Вячеслав Доценко и было ранено 11 человек. В ДНР назвали имена причастных к этой трагедии, а в годовщину смерти в Донецке был открыт памятник, посвящённый Александру Захарченко.