Политолог Коровин: Россия ничего не потеряет после выхода из Совета Европы

Россия ничего не потеряет после выхода из Совета Европы, этот орган является совершенно бесполезным. Об этом заявил в беседе с Лайфом директор МНФ "Центр геополитических экспертиз" Валерий Коровин.

"Ровным счётом ничего не потеряем, потому что Совет Европы просто все эти годы игнорировал Россию: позицию России, наше мнение, наши подходы. На нас смотрели там как на изгоев. Как на тех, с кем надо бороться. Как на тех, кого надо вытеснить", — сказал он.

Теперь РФ сможет себя не ограничивать, нет необходимости осуществлять "самоцензуру и самосдерживание", отметил политолог. По его мнению, выход из Совета Европа — это хороший способ отменить мораторий на смертную казнь, который РФ добровольно ввела "под включение в различные европейские структуры, в частности, и СЕ". Политолог уверен, что такая мера наказания нужна нашей стране, особенно "в условиях военного времени".

"Это будет одним из позитивных эффектов нашего выхода из Совета Европы, совершенно бесполезного органа даже для самой Европы, не говоря уже про нас, про Россию", — заключил Коровин.