Джокович пропустит турниры серии "Мастерс" в США

Экс первая ракетка мира Новак Джокович пропустит турниры серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе и Майами. Об этом он сообщил в своём инстаграме.

34-летний теннисист был заявлен на оба соревнования, в Индиан-Уэллсе он даже попал в турнирную сетку. При этом у серба нет прививки от коронавируса, в связи с чем он не может въехать в США.

Джокович объяснил, что до последнего надеялся на изменение правил со стороны американских медицинских властей. Поэтому он долгое время не отказывался от участия в соревнованиях.

В турнирной сетке соревнований в Индиан-Уэллсе Джоковича заменит Григор Димитров. Место болгарина займёт один из неудачников квалификации.

Ранее Лайф сообщал, что в начале января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского спортсмена запросили тип австралийской визы, которая не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции.