Джокович пропустит турниры серии "Мастерс" в США
Серб не имеет прививки от коронавирусной инфекции и не может въехать в страну.
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Экс первая ракетка мира Новак Джокович пропустит турниры серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе и Майами. Об этом он сообщил в своём инстаграме.
34-летний теннисист был заявлен на оба соревнования, в Индиан-Уэллсе он даже попал в турнирную сетку. При этом у серба нет прививки от коронавируса, в связи с чем он не может въехать в США.
Джокович объяснил, что до последнего надеялся на изменение правил со стороны американских медицинских властей. Поэтому он долгое время не отказывался от участия в соревнованиях.
В турнирной сетке соревнований в Индиан-Уэллсе Джоковича заменит Григор Димитров. Место болгарина займёт один из неудачников квалификации.
Ранее Лайф сообщал, что в начале января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского спортсмена запросили тип австралийской визы, которая не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции.
10 января Австралийский федеральный суд в Мельбурне удовлетворил апелляцию Джоковича, оспорившего аннулирование своей визы и решение о депортации, принятое погранслужбой страны. Однако 14 января министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение вновь аннулировать визу Джоковича, которому пришлось покинуть страну ещё до старта Australian Open.