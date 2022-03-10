В Анталье началась встреча глав МИД России, Турции и Украины
Перед этим российский министр побеседовал с турецким коллегой. Как отметила представитель ведомства Мария Захарова, встреча прошла в формате "без галстуков".
В турецкой Анталье началась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Началась встреча Лаврова, Кулебы, Чавушоглу", — написала она в телеграм-канале.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на важность предстоящей встречи Лаврова и Кулебы в Анталье. Представитель Кремля призвал не забегать вперёд и дождаться переговоров.
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