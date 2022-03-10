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10 марта, 08:30

В Анталье началась встреча глав МИД России, Турции и Украины

Перед этим российский министр побеседовал с турецким коллегой. Как отметила представитель ведомства Мария Захарова, встреча прошла в формате "без галстуков".

  • Встреча Лаврова, Кулебы и Чавушоглу © Telegram / Мария Захарова
    Встреча Лаврова, Кулебы и Чавушоглу © Telegram / Мария Захарова
  • Встреча Лаврова, Кулебы и Чавушоглу © Telegram / Мария Захарова
    Встреча Лаврова, Кулебы и Чавушоглу © Telegram / Мария Захарова
  • Встреча Лаврова, Кулебы и Чавушоглу © Telegram / Мария Захарова
    Встреча Лаврова, Кулебы и Чавушоглу © Telegram / Мария Захарова

Встреча Лаврова, Кулебы и Чавушоглу © Telegram / Мария Захарова

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В турецкой Анталье началась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Началась встреча Лаврова, Кулебы, Чавушоглу", — написала она в телеграм-канале.

Кулеба заявил, что у него нет завышенных ожиданий от предстоящей встречи с Лавровым

Кулеба заявил, что у него нет завышенных ожиданий от предстоящей встречи с Лавровым

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на важность предстоящей встречи Лаврова и Кулебы в Анталье. Представитель Кремля призвал не забегать вперёд и дождаться переговоров.

Обложка ©

Telegram / Мария Захарова

Варвара Романова

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