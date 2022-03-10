В МО РФ сообщили о подвиге фельдшера Ивановой, закрывшей солдата от миномётного обстрела

В ходе одного из столкновений она вынесла раненых с поля боя и на санавтомобиле везла их в госпиталь, когда неонацисты открыли огонь. Благодаря её самоотверженности машина смогла добраться до пункта.

Фельдшер хирургического отделения, прапорщик Екатерина Иванова героически закрыла тяжело раненного военнослужащего в ходе "Операции Z" на Украине, когда санитарный автомобиль попал под миномётный обстрел со стороны неонацистов. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

В одном из столкновений Екатерина, не жалея себя, выносила раненых с поля боя. Собрав группу бойцов, она повезла их в госпиталь, и по дороге санавтомобиль попал под обстрел, один из снарядов взорвался рядом с машиной. Тогда фельдшер накрыла собой тяжело раненного военнослужащего, который не смог самостоятельно укрыться от огня противника.

Благодаря самоотверженному поступку Екатерины Ивановой жизнь раненого военнослужащего была спасена. Сама она получила осколочное ранение. Санитарный автомобиль своевременно добрался до госпиталя, где всем пострадавшим была оказана помощь, уточнили в Минобороны.