Депутат Рады Кива раскрыл планы контрразведки Украины убить Медведчука

Начальник контрразведки Украины Александр Поклад планировал убить главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом заявил депутат Верховной рады Илья Кива в телеграм-канале.

"Поклад планировал убийство Виктора Медведчука, лидера ОПЗЖ, после провала организовал похищение начальника безопасности Мартынова Андрея, судьба которого на сегодняшний день не известна", — написал он.

По словам Кивы, Поклад является членом группы депутата Юрия Бойко, которая недавно захватила руководство партии ОПЗЖ. Депутат также заявил, что начальник контрразведки причастен к смерти экс-главы ДНР Александра Захарченко.

"Поклад сознательно был поставлен [президентом Украины Владимиром] Зеленским для совершения террора и убийств на Украине, чтобы уничтожить у людей волю к борьбе и свободе", — утверждает Кива.