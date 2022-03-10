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10 марта, 08:11

Депутат Рады Кива раскрыл планы контрразведки Украины убить Медведчука

Парламентарий также утверждает, что Александр Поклад причастен к смерти экс-главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

Начальник контрразведки Украины Александр Поклад планировал убить главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом заявил депутат Верховной рады Илья Кива в телеграм-канале.

"Поклад планировал убийство Виктора Медведчука, лидера ОПЗЖ, после провала организовал похищение начальника безопасности Мартынова Андрея, судьба которого на сегодняшний день не известна", — написал он.

По словам Кивы, Поклад является членом группы депутата Юрия Бойко, которая недавно захватила руководство партии ОПЗЖ. Депутат также заявил, что начальник контрразведки причастен к смерти экс-главы ДНР Александра Захарченко.

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"Поклад сознательно был поставлен [президентом Украины Владимиром] Зеленским для совершения террора и убийств на Украине, чтобы уничтожить у людей волю к борьбе и свободе", — утверждает Кива.

Ранее глава крымских татар Эйваз Умеров выявил американского шпиона среди переговорщиков от Украины. Задачей предполагаемого агента является максимальное информирование руководителей — спецслужб США, уверен он, а также делать так, чтобы стороны не смогли договориться быстро.

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ТАСС / Алексей Дружинин

Светлана Оперук

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