В Белоруссии признали экстремистскими ролики на YouTube-канале "вДудь"

Несколько роликов с YouTube-канала "вДудь" признаны экстремистскими материалами в Белоруссии. Об этом сообщило Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики.

"Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция YouTube-канала "вДудь" в виде роликов "Комиссаренко...", "Как жить..." и "...главное медиа" признана экстремистскими материалами", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что хранение подобных материалов и подписка на распространяющие их каналы преследуются по закону.

Ранее Лайф сообщал, что Роскомнадзор заблокировал сайты пяти СМИ за распространение фейков об "Операции Z". В частности, ведомство ограничило доступ к Deutsche Welle, Би-би-си, изданиям "Медуза"*, "Радио Свобода"*, "Голос Америки"* и их проектам, а также ряду других информационных ресурсов.