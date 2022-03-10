В Белоруссии признали экстремистскими ролики на YouTube-канале "вДудь"
Речь, в частности, идёт о видео "Как жить, если лишают родины", а также интервью с комиком Комиссаренко и создателем телеграм-канала NEXTA.
Несколько роликов с YouTube-канала "вДудь" признаны экстремистскими материалами в Белоруссии. Об этом сообщило Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики.
"Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция YouTube-канала "вДудь" в виде роликов "Комиссаренко...", "Как жить..." и "...главное медиа" признана экстремистскими материалами", — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что хранение подобных материалов и подписка на распространяющие их каналы преследуются по закону.
Ранее Лайф сообщал, что Роскомнадзор заблокировал сайты пяти СМИ за распространение фейков об "Операции Z". В частности, ведомство ограничило доступ к Deutsche Welle, Би-би-си, изданиям "Медуза"*, "Радио Свобода"*, "Голос Америки"* и их проектам, а также ряду других информационных ресурсов.
* Включено в реестр СМИ-иноагентов.