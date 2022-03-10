"Не увидели шагов по поддержке": Жена владельца "Спартака" жёстко раскритиковала руководство российского футбола
По её мнению, чиновники должны всячески помогать командам сокращать расходы, однако этого не происходит.
Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
Жена владельца московского "Спартака" Зарема Салихова жёстко раскритиковала руководителей российского футбола из-за отсутствия помощи клубам страны в условиях санкций. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
"Время идёт, экономическая ситуация ухудшается, клубы лишаются спонсоров, игроков и тренеров, а мы до сих пор не увидели никаких шагов и мер по поддержке российского футбола. И это при том, что было сыграно два тура чемпионата и один раунд Кубка. Вместо того чтобы помогать клубам сокращать расходы, нам говорят об отмене ПЦР-тестов "в течение двух туров". Это ещё несколько миллионов рублей! Неприемлемый подход", — заявила Салихова.
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) совместно со своими европейскими коллегами из УЕФА вынесла решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а московский "Спартак" автоматически выбыл из Лиги Европы. При этом РФС после этого обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) c апелляцией на решение ФИФА и УЕФА.