"Не увидели шагов по поддержке": Жена владельца "Спартака" жёстко раскритиковала руководство российского футбола

"Время идёт, экономическая ситуация ухудшается, клубы лишаются спонсоров, игроков и тренеров, а мы до сих пор не увидели никаких шагов и мер по поддержке российского футбола. И это при том, что было сыграно два тура чемпионата и один раунд Кубка. Вместо того чтобы помогать клубам сокращать расходы, нам говорят об отмене ПЦР-тестов "в течение двух туров". Это ещё несколько миллионов рублей! Неприемлемый подход", — заявила Салихова.