Toyota не планирует покидать российский рынок и закрывать завод в России

Японский производитель автомобилей Toyota не планирует уходить с российского рынка: все официальные дилерские центры работают в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"В настоящий момент все официальные дилерские центры Toyota и Lexus работают в обычном режиме. Планов по уходу с рынка и закрытию завода нет", — сказали в пресс-службе.

Однако сообщается, что было остановлено производство в Санкт-Петербурге, где собираются RAV4 и Camry, из-за задержек поставок комплектующих. В компании также напомнили, что временно в Россию были приостановлены поставки автомобилей Toyota и Lexus до изменения ситуации с нарушенными логистическими цепочками в регионе.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", — подчеркнули в корпорации.