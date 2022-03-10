Toyota не планирует покидать российский рынок и закрывать завод в России
Однако поставки автомобилей Toyota и Lexus в РФ были временно приостановлены до изменения ситуации с нарушенными логистическими цепочками в регионе.
Японский производитель автомобилей Toyota не планирует уходить с российского рынка: все официальные дилерские центры работают в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
"В настоящий момент все официальные дилерские центры Toyota и Lexus работают в обычном режиме. Планов по уходу с рынка и закрытию завода нет", — сказали в пресс-службе.
Однако сообщается, что было остановлено производство в Санкт-Петербурге, где собираются RAV4 и Camry, из-за задержек поставок комплектующих. В компании также напомнили, что временно в Россию были приостановлены поставки автомобилей Toyota и Lexus до изменения ситуации с нарушенными логистическими цепочками в регионе.
"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", — подчеркнули в корпорации.
Ранее Лайф рассказал, что YouTube полностью приостановил всю монетизацию для пользователей России. В частности, недоступны подписки Premium и Music Premium. Пока не известно, как долго это продлится. В компании лишь утверждают, что будут информировать по мере изменения ситуации.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Shutterstock