МО РФ: В биолабораториях на Украине проводили эксперименты с коронавирусом летучих мышей

Как отметили в оборонном ведомстве, целью этого и других биологических исследований в Незалежной, финансируемых Пентагоном, являлось создание механизма распространения смертоносных патогенов.

В украинских биолабораториях, созданных и финансируемых США, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей, о чём свидетельствуют документы. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ — генерал-майор Игорь Конашенков.

"В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов", — рассказал он.

Конашенков добавил, что министерство продолжает анализировать полученные документы. Российские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты изучили материалы о передаче по указанию представителей США взятых на Украине человеческих биоматериалов в иностранные государства. Особый интерес вызвала детальная информация о реализации Вашингтоном на территории Незалежной проекта по переносу патогенов дикими птицами, мигрирующими между страной и Россией, другими соседними государствами. Кроме того, в 2022 году, согласно документам, США планировали вести на Украине работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы.