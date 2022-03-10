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Регион
Опубликовано 10 марта 2022, 07:51
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МО РФ: В биолабораториях на Украине проводили эксперименты с коронавирусом летучих мышей

Как отметили в оборонном ведомстве, целью этого и других биологических исследований в Незалежной, финансируемых Пентагоном, являлось создание механизма распространения смертоносных патогенов.

В украинских биолабораториях, созданных и финансируемых США, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей, о чём свидетельствуют документы. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ — генерал-майор Игорь Конашенков.

"В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов", — рассказал он.

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Конашенков добавил, что министерство продолжает анализировать полученные документы. Российские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты изучили материалы о передаче по указанию представителей США взятых на Украине человеческих биоматериалов в иностранные государства. Особый интерес вызвала детальная информация о реализации Вашингтоном на территории Незалежной проекта по переносу патогенов дикими птицами, мигрирующими между страной и Россией, другими соседними государствами. Кроме того, в 2022 году, согласно документам, США планировали вести на Украине работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы.

Напомним, Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы производились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине. В Пекине подчеркнули необходимость обеспечения безопасности этих исследовательских центров для сохранения здоровья жителей Незалежной и соседних регионов.

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Getty Images / Lauren DeCicca

Варвара Романова
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