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10 марта, 07:40

Глава МИД Казахстана: В биолаборатории в Алма-Ате не работают учёные из США

Министр иностранных дел также уточнил, что благодаря этой лаборатории была создана казахстанская вакцина против коронавируса.

В центральной референтной лаборатории в Алма-Ате, построенной при поддержке США, не работают американские учёные. Об этом сообщил вице-премьер, глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди. По его словам, эта лаборатория передана полностью правительству республики.

"Сейчас Казахстан осуществляет свои исследовательские и научные разработки в этой лаборатории, никаких разработок американские учёные (или из других стран) там не ведут", — заявил он в беседе с Nur.kz

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Тлеуберди также добавил, что благодаря этой лаборатории была создана казахстанская вакцина против коронавируса.

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Ранее посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов призвал Вашингтон свернуть незаконные работы в области военной биологии. По мнению российского дипломата, комментарии США на эту тему можно описать поговоркой: "На воре и шапка горит".

Напомним, Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы производились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине. В Пекине подчеркнули необходимость обеспечения безопасности этих исследовательских центров для сохранения здоровья жителей Незалежной и соседних регионов.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Мусина

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