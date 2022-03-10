Глава МИД Казахстана: В биолаборатории в Алма-Ате не работают учёные из США

В центральной референтной лаборатории в Алма-Ате, построенной при поддержке США, не работают американские учёные. Об этом сообщил вице-премьер, глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди. По его словам, эта лаборатория передана полностью правительству республики.

"Сейчас Казахстан осуществляет свои исследовательские и научные разработки в этой лаборатории, никаких разработок американские учёные (или из других стран) там не ведут", — заявил он в беседе с Nur.kz

Тлеуберди также добавил, что благодаря этой лаборатории была создана казахстанская вакцина против коронавируса.

Ранее посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов призвал Вашингтон свернуть незаконные работы в области военной биологии. По мнению российского дипломата, комментарии США на эту тему можно описать поговоркой: "На воре и шапка горит".