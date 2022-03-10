Google ограничил покупку приложений в Play Market для пользователей из России

На время приостановки платёжной системы будет доступен бесплатный контент. На справочной странице Google уже есть перечень ответов на некоторые вопросы, которые могут возникнуть у разработчиков.

Google ограничил покупку приложений в магазине Play Market для российских пользователей. Об этом корпорация сообщила на официальном сайте.

"В связи с нарушениями работы платёжных систем мы приостановим платёжную систему Google Play для пользователей в России в ближайшие дни", — говорится в заявлении.

Теперь российские пользователи не смогут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play, объяснили в корпорации. Останется в общем доступе только бесплатный контент в Play Store.

Отмечается, что ситуация меняется с большой скоростью, поэтому для получения наиболее актуальной информации следует регулярно посещать страницу-справку Google. Уже создан перечень ответов на некоторые дополнительные вопросы, которые могут возникнуть у разработчиков. Информация будет обновляться.