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Регион
Опубликовано 10 марта 2022, 07:56
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Google ограничил покупку приложений в Play Market для пользователей из России

На время приостановки платёжной системы будет доступен бесплатный контент. На справочной странице Google уже есть перечень ответов на некоторые вопросы, которые могут возникнуть у разработчиков.

Google ограничил покупку приложений в магазине Play Market для российских пользователей. Об этом корпорация сообщила на официальном сайте.

"В связи с нарушениями работы платёжных систем мы приостановим платёжную систему Google Play для пользователей в России в ближайшие дни", — говорится в заявлении.

Теперь российские пользователи не смогут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play, объяснили в корпорации. Останется в общем доступе только бесплатный контент в Play Store.

Отмечается, что ситуация меняется с большой скоростью, поэтому для получения наиболее актуальной информации следует регулярно посещать страницу-справку Google. Уже создан перечень ответов на некоторые дополнительные вопросы, которые могут возникнуть у разработчиков. Информация будет обновляться.

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Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. А Apple Pay и Google Pay стали недоступны для карт Visa и Маstercard в России.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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Pixabay

Евгения Колесникова
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