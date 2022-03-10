За сутки в России с ковидом госпитализирован 9401 человек

За последние сутки в России с коронавирусом госпитализирован 9401 человек. При этом выписано после выздоровления 148 634 пациента. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Всего же с учётом получающих лечение дома выявлен 51 231 новый случай ковида. Также за сутки подтверждено 665 летальных исходов.

В Москве за сутки госпитализирован 271 пациент с коронавирусом, а 2591 выздоровел.