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10 марта, 08:09

За сутки в России с ковидом госпитализирован 9401 человек

В Москве при этом в больницу попал 271 пациент с коронавирусом, а 2591 выздоровел.

За последние сутки в России с коронавирусом госпитализирован 9401 человек. При этом выписано после выздоровления 148 634 пациента. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Всего же с учётом получающих лечение дома выявлен 51 231 новый случай ковида. Также за сутки подтверждено 665 летальных исходов.

В Москве за сутки госпитализирован 271 пациент с коронавирусом, а 2591 выздоровел.

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А ранее врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал, какие органы могут стать "мишенью" ковида. По его словам, помимо кровеносных сосудов и лёгких могут пострадать органы желудочно-кишечного тракта.

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Агентство "Москва" / Зыков Кирилл

Александра Вишнякова
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