За сутки в России с ковидом госпитализирован 9401 человек
В Москве при этом в больницу попал 271 пациент с коронавирусом, а 2591 выздоровел.
За последние сутки в России с коронавирусом госпитализирован 9401 человек. При этом выписано после выздоровления 148 634 пациента. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Всего же с учётом получающих лечение дома выявлен 51 231 новый случай ковида. Также за сутки подтверждено 665 летальных исходов.
В Москве за сутки госпитализирован 271 пациент с коронавирусом, а 2591 выздоровел.
А ранее врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал, какие органы могут стать "мишенью" ковида. По его словам, помимо кровеносных сосудов и лёгких могут пострадать органы желудочно-кишечного тракта.
Агентство "Москва" / Зыков Кирилл