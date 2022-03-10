"Антифейк" указал на несостыковки в истории с обстрелянным "роддомом" в Мариуполе
Огромное трёхэтажное здание на картах обозначено как офтальмологический корпус. Кроме того, по данным местных жителей, боевики "Азова" сделали из него огневую точку ещё несколько дней назад.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обстреле роддома в Мариуполе российской авиацией и об эвакуации раненых беременных, однако эта информация не соответствует действительности, сообщил телеграм-канал "Антифейк| Основа".
Так, судя по фотографиям с места, в огромном трёхэтажном здании оказалась только одна беременная, несмотря на заявления украинского лидера о "погибших новорождённых детях и женщинах". Однако до сих пор официальной информации о жертвах нет.
Кроме того, на картах Google здание подписано как офтальмологический корпус. Вопросы вызывает также отсутствие гинекологических кресел и медицинского оборудования в родильных боксах, а по словам местных жителей, бойцы "Азова" превратили больницу в огневую точку.
Фото © Telegram-канал "Антифейк| Основа"
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Кадр видео Instagram / zelenskiy_official