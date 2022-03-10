"Антифейк" указал на несостыковки в истории с обстрелянным "роддомом" в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обстреле роддома в Мариуполе российской авиацией и об эвакуации раненых беременных, однако эта информация не соответствует действительности, сообщил телеграм-канал "Антифейк| Основа".

Так, судя по фотографиям с места, в огромном трёхэтажном здании оказалась только одна беременная, несмотря на заявления украинского лидера о "погибших новорождённых детях и женщинах". Однако до сих пор официальной информации о жертвах нет.