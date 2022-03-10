"Антифейк" указал на несостыковки в истории с обстрелянным "роддомом" в Мариуполе

Огромное трёхэтажное здание на картах обозначено как офтальмологический корпус. Кроме того, по данным местных жителей, боевики "Азова" сделали из него огневую точку ещё несколько дней назад.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обстреле роддома в Мариуполе российской авиацией и об эвакуации раненых беременных, однако эта информация не соответствует действительности, сообщил телеграм-канал "Антифейк| Основа".

Так, судя по фотографиям с места, в огромном трёхэтажном здании оказалась только одна беременная, несмотря на заявления украинского лидера о "погибших новорождённых детях и женщинах". Однако до сих пор официальной информации о жертвах нет.